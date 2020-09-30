***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 636.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 106Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK12118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000İhraç Fiyatı 0,962Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar636.560.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 15.01.2021 vade sonu tarihli 130.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877522BIST