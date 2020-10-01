***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHLFKE2012 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 636.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2020Vade (Gün Sayısı) 141Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFKE2012Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96676Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.10.2020Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 13.05.2020 tarihinde TRFHLFKE2012 ISIN Kodu ile ihraç edilen 100.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 01.10.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.Ek Açıklamalar636.560.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 01.10.2020 vade sonu tarihli 100.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877703BIST