***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2020 10:56
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHLFKE2012 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 636.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 141
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFKE2012
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,96676
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2020
Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 13.05.2020 tarihinde TRFHLFKE2012 ISIN Kodu ile ihraç edilen 100.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 01.10.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
636.560.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 01.10.2020 vade sonu tarihli 100.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877703
BIST