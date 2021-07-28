***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2021 17:06
04.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 746.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFKE2111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 0,9548
Ek Açıklamalar
746.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 27.10.2021 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952280
BIST
17:231.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,09
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:238,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:2310,1132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:23494,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 494,74
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KATMR
|3,19
|50.615.782
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.794.256
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.955.363
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.268.601
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.103.300
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.319.234
|% -9,91
|
|EDIP
|5,19
|344.618.607
|% -6,65
|
|AVHOL
|5,47
|14.976.593
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,23
|62.414.701
|% -5,14
|
|EUKYO
|6,91
|2.489.094
|% -4,69
|
|GARAN
|8,21
|608.472.695
|% 0,12
|
|THYAO
|12,60
|591.942.598
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,52
|537.022.679
|% 0,40
|
|PETKM
|5,65
|519.841.160
|% 1,25
|
|EREGL
|18,69
|501.819.136
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,27
|314.453.816
|% 0,00
|
|PETKM
|5,65
|519.841.160
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,56
|213.532.353
|% 0,39
|
|KARSN
|4,04
|300.427.022
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|608.472.695
|% 0,12
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5615
|8,5678
|% 0,10
|
|Euro
|10,1019
|10,1132
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8375
|11,8969
|% -0,06
|
|Frank
|9,3148
|9,3709
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2772
|2,2886
|% 0,08
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,70
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|-9,90
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-4,79
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|0,35
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37ATATP
Yüzde 4.31 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 463, 469 adet işlem
-
17:36KRDMB
Yüzde 5.14 oranında artışla 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 556 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, GUBRF, SASA
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 06 artarak (% 0.17 ) 1, 201
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, KATMR, IDGYO, KTSKR, HURGZ, BRSAN, TUREX