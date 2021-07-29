***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2021 11:06
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFHLFK72112 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 746.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFK72112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
İhraç Fiyatı 0,9505
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2021
Kayıt Tarihi 28.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 21.04.2021 tarihinde TRFHLFK72112 ISIN Kodu ile ihraç edilen 190.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 29.07.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.
Ek Açıklamalar
746.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 29.07.2021 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952490
BIST