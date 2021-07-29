***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHLFK72112 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 746.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2021Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK72112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000İhraç Fiyatı 0,9505Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2021Kayıt Tarihi 28.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 21.04.2021 tarihinde TRFHLFK72112 ISIN Kodu ile ihraç edilen 190.000.000.- TL nominal tutarındaki bonomuzun 29.07.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, ödemesi yapılmıştır.Ek Açıklamalar746.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 29.07.2021 vade sonu tarihli 190.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952490BIST