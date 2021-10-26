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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2021 17:30



***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.020.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFK22216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,94925

Ek Açıklamalar
1.020.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 23.02.2022 vade sonu tarihli 200.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972495


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SELVA 9,02 35.108.237 % 10,00  
AKMGY 40,06 2.907.510 % 9,99  
TSPOR 4,87 313.338.463 % 9,93  
ERBOS 114,00 131.812.826 % 9,93  
MERIT 28,78 2.616.706 % 9,93  
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Sterlin 13,0920 13,1577 % -0,44  
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Altın Gr. 547 547 -10,08  
Cumhuriyet 3.617 3.672 -70,00  
Tam 3.593 3.683 -75,29  
Yarım 1.737 1.782 -36,42  
Çeyrek 871 891 -18,21  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 -0,69  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,24  
B. Petrol 85,29 85,29 0,12  
Seans Raporu 17:33
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