***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.02.2022 17:47
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFHLFK52213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 227.000.000
İhraç Fiyatı 0,96044
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
1.200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 18.05.2022 vade sonu tarihli 227.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003487
BIST