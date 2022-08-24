***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFHLFK82210 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞUİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.08.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,07Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFHLFK82210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 17.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 17.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 18.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,95171Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.08.2022Kayıt Tarihi 23.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. KISA VADELİ ULUSAL KREDİ DERECELENDİRME NOTU TR A1 18.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya 18.05.2022 tarihinde TRFHLFK82210 ISIN koduyla ihraç edilen 150.000.000.-TL nominal tutarındaki bonomuzun 24.08.2022 tarihi ile vadesi gelmiş olup,ödemesi yapılmıştır.Ek Açıklamalar1.200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 24.08.2022 vade sonu tarihli 150.000.000.-TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057955BIST