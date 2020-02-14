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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN MADENCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET ZİHNİ GÜVENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
BÜLENT MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye Değil
MEHMET VOLKAN SAYIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.09.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. Daire başkanı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
COŞKUN ÇABUK Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
KEREM KARDEŞ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
ALİ İPEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819080


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AYCES 12,74 6.180.590 % 14,98  
ALCTL 20,22 82.252.660 % 13,53  
ARDYZ 17,79 403.486.825 % 12,59  
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Frank 6,1487 6,1857 % 0,06  
Riyal 1,6088 1,6168 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.582 5,00  
Altın Gr. 308 308 1,40  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,13  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,03  
B. Petrol 57,34 57,34 1,00  
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