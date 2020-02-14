***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYALÇIN MADENCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye DeğilMEHMET ZİHNİ GÜVENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilBÜLENT MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilCOŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye DeğilMEHMET VOLKAN SAYIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.09.2019 YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. Daire başkanı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCOŞKUN ÇABUK Genel Müdür Bankacı Genel MüdürKEREM KARDEŞ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür YardımcısıALİ İPEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819080BIST