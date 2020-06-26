***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.06.2020 15:20
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN MADENCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
MEHMET ZİHNİ GÜVENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
BÜLENT MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
CEYHAN AYVATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN KARAARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı YÖNETİM KURULU ÜYESİ T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853113
BIST
15:41114.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 729,20
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.802
15:416,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:417,6916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:41388,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,77
|Açılış
|: 388,02
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.385.222
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.379.177
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.477
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|35.058.303
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.453.128
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,18
|230.875.444
|% -5,83
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,14
|1.465.607
|% -4,54
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5076
|% -0,26
|
|Frank
|7,2052
|7,2486
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|77,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|-3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-1,80
|
|Çeyrek
|630
|637
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|-0,10
|
Seans Raporu
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15:51DAGHL
Yüzde 9.24 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 739 adet işlem
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15:50NIBAS
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, KOZAA
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PETKM, SISE
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 767, 3 artarak (% 0.72 ) 107, 062