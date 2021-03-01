***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2021 10:47
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
COŞKUN ÇABUK Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
KEREM KARDEŞ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
TUBA TOKOL ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı (V.) Müdür
SERKAN ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı (V.) Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913857
BIST
14:011.506
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 34,23
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:017,2620
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1629
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:018,7517
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -0,2177
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:01408,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,05
|Açılış
|: 408,25
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ITTFH
|2,75
|33.710.556
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.603.473
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.178.449
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.316.782
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,51
|1.548.284.772
|% 5,33
|
|THYAO
|13,86
|1.087.315.831
|% 2,74
|
|GARAN
|9,01
|803.025.337
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,30
|722.602.073
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,25
|498.529.806
|% 3,07
|
|SISE
|7,51
|1.548.284.772
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,29
|266.809.352
|% 2,69
|
|GARAN
|9,01
|803.025.337
|% 1,01
|
|THYAO
|13,86
|1.087.315.831
|% 2,74
|
|IHLAS
|0,92
|71.287.125
|% 4,55
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2550
|7,2620
|% -2,19
|
|Euro
|8,7460
|8,7517
|% -2,43
|
|Sterlin
|10,1200
|10,1707
|% -1,85
|
|Frank
|7,9253
|7,9730
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9329
|1,9426
|% -2,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,68
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-68,84
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,22
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,92
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,82
|