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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2021 10:47



***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
COŞKUN ÇABUK Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
KEREM KARDEŞ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
TUBA TOKOL ÇELEBİ Genel Müdür Yardımcısı (V.) Müdür
SERKAN ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı (V.) Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913857


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BIST En Aktif Hisseler14:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ITTFH 2,75 33.710.556 % 10,00  
TURGG 165,00 34.603.473 % 10,00  
KONYA 1.280,40 45.178.449 % 10,00  
DYOBY 14,52 13.316.782 % 10,00  
INTEM 51,70 1.373.152 % 10,00  
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14:01 Alış Satış %  
Dolar 7,2550 7,2620 % -2,19  
Euro 8,7460 8,7517 % -2,43  
Sterlin 10,1200 10,1707 % -1,85  
Frank 7,9253 7,9730 % -2,52  
Riyal 1,9329 1,9426 % -2,07  
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14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 19,68  
Altın Gr. 408 408 -4,04  
Cumhuriyet 2.725 2.766 -70,00  
Tam 2.710 2.779 -68,84  
Yarım 1.309 1.343 -34,22  
Çeyrek 657 672 -17,11  
Gümüş.Ons 26,86 26,92 0,35  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 -0,06  
B. Petrol 65,25 65,25 0,82  
Seans Raporu 14:01
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