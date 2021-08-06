***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2021 15:47
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN MADENCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BÜLENT MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
CEYHAN AYVATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖNDER HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955346
BIST
16:101.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:108,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0957
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:1010,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0516
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:10491,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,46
|Açılış
|: 491,73
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,66
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KTSKR
|35,44
|54.199.992
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.100.339
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.476.952
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.590.481
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|110.325.109
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.372.293
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.650.104
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,65
|94.281.880
|% -9,21
|
|DERIM
|9,79
|9.872.064
|% -6,14
|
|GARAN
|9,26
|1.707.595.642
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|776.100.339
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|661.177.151
|% 1,78
|
|THYAO
|12,75
|620.055.703
|% -0,08
|
|SASA
|30,02
|600.851.633
|% 1,21
|
|GARAN
|9,26
|1.707.595.642
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|272.799.188
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|192.281.745
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|295.187.889
|% -4,68
|
|SISE
|8,01
|661.177.151
|% 1,78
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6133
|8,6159
|% 1,13
|
|Euro
|10,1535
|10,1603
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9494
|12,0093
|% 1,00
|
|Frank
|9,4340
|9,4909
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,27
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-32,76
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.240
|3.326
|-24,69
|
|Yarım
|1.566
|1.609
|-11,94
|
|Çeyrek
|786
|804
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,02
|72,02
|0,73
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:26SELVA
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 068, 589 adet işlem
-
16:25SELVA
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 740 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.43 ) 1, 533
-
16:22XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 10, 815.00 milyon TL de
-
16:22EDIP
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 614 adet işlem