***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2022 15:54
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLHAN BÖLÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
BÜLENT MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
CEYHAN AYVATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖNDER HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006483
BIST
15:381.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,67
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:3814,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1769
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:3815,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1595
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:38871,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,06
|Açılış
|: 871,04
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:38
|PRKAB
|43,50
|26.428.355
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.532.468
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.933.877
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.248.630
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.887.822
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.082.010
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,06
|4.743.264.870
|% 6,53
|
|THYAO
|26,00
|3.490.385.276
|% 2,93
|
|EREGL
|34,66
|2.839.549.069
|% 4,46
|
|ASELS
|23,40
|1.226.374.981
|% -2,50
|
|GARAN
|11,70
|1.003.467.482
|% 0,69
|
|KRDMD
|13,06
|4.743.264.870
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,70
|740.204.883
|% 1,93
|
|THYAO
|26,00
|3.490.385.276
|% 2,93
|
|GARAN
|11,70
|1.003.467.482
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,10
|593.569.857
|% 0,85
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0571
|14,0725
|% 1,27
|
|Euro
|15,6114
|15,6663
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6775
|18,7711
|% 1,20
|
|Frank
|15,2341
|15,3259
|% 1,11
|
|Riyal
|3,7377
|3,7564
|% 1,27
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-18,68
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,00
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.874
|74,00
|
|Tam
|5.756
|5.902
|71,09
|
|Yarım
|2.782
|2.855
|34,39
|
|Çeyrek
|1.395
|1.427
|17,19
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,42
|