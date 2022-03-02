***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİLHAN BÖLÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye DeğilBÜLENT MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilCEYHAN AYVATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilOSMAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilÖNDER HAYDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilCOŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006483BIST