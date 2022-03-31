***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 09:23
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İLHAN BÖLÜKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SUAVİ CANİKLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
MEHMET AKİF DEDE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014281
BIST
11:012.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,70
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:0114,6469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0062
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:0116,3458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
11:01909,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,22
|Açılış
|: 909,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ULUSE
|113,30
|4.950.959
|% 10,00
|
|INTEM
|71,45
|9.833.492
|% 8,26
|
|ISFIN
|3,68
|214.498.543
|% 7,29
|
|ETILR
|9,64
|5.169.056
|% 7,11
|
|TURGG
|210,80
|22.850.414
|% 7,01
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,33
|48.478.487
|% -7,04
|
|GLBMD
|5,74
|3.657.850
|% -3,53
|
|KONKA
|13,24
|14.743.292
|% -3,22
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,60
|1.699.767.403
|% 1,31
|
|GARAN
|12,20
|850.527.473
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,26
|806.067.357
|% 2,07
|
|KARSN
|5,56
|400.591.536
|% 4,71
|
|ASELS
|24,42
|302.751.765
|% 0,16
|
|ODAS
|1,70
|127.779.972
|% 1,19
|
|KARSN
|5,56
|400.591.536
|% 4,71
|
|GARAN
|12,20
|850.527.473
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,10
|250.037.984
|% -0,49
|
|ISFIN
|3,68
|214.498.543
|% 7,29
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6465
|14,6521
|% -0,01
|
|Euro
|16,3260
|16,3463
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,1839
|19,2801
|% -0,09
|
|Frank
|15,7805
|15,8755
|% -0,21
|
|Riyal
|3,8923
|3,9119
|% -0,08
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,96
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,06
|
Seans Raporu
10:59
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