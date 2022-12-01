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***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2022 12:11
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.HALK BANKASI A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (V.) Bağımsız Üye Değil
SUAVİ CANİKLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OKAN KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş.-DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083419


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UZERB 122,10 1.078.509 % 10,00  
SNICA 35,46 337.237.695 % 9,99  
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Riyal 4,9435 4,9683 % 0,04  
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12:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 6,85  
Altın Gr. 1.065 1.065 4,89  
Cumhuriyet 7.083 7.190 77,00  
Tam 7.108 7.168 13,00  
Yarım 3.447 3.504 6,00  
Çeyrek 1.729 1.752 4,00  
Gümüş.Ons 22,04 22,08 -0,13  
Gümüş Gr. 13,23 13,24 -0,06  
B. Petrol 87,65 87,65 0,68  
Seans Raporu 12:28
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