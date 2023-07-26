***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1570000000 2,36 TRY 0 İştirakKobi Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı 38000000 627760 TRY 1,65 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175319BIST