***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2023 18:23
***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAHİR DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı T.HALK BANKASI A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil
SUAVİ CANİKLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN EKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
OSMAN BEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş. DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
COŞKUN ÇABUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
FAZLI AĞKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi T.HALK BANKASI A.Ş.DAİRE BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181641
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,53
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
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7.399
En Yüksek
7.494
18:0527,0128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0988
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
18:0529,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0681
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
18:051.680,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.680,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.676,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIPAZ
|28,60
|26.766.999
|% 10,00
|
|KONKA
|55,55
|332.012.726
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,16
|502.003.544
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|433.404
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|2.100.000
|% 10,00
|
|AKSUE
|37,80
|253.765.466
|% -10,00
|
|UZERB
|224,90
|2.697.900
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|34.987.367
|% -9,96
|
|ZEDUR
|95,80
|364.647.485
|% -9,96
|
|MRSHL
|685,00
|129.786.839
|% -8,53
|
|THYAO
|266,90
|16.062.815.004
|% 7,27
|
|SASA
|58,75
|6.221.972.134
|% -8,06
|
|KLSER
|53,50
|5.815.754.311
|% 9,95
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|EKGYO
|9,13
|4.568.535.229
|% 3,05
|
|YKBNK
|14,84
|5.092.544.881
|% 2,63
|
|PETKM
|19,02
|3.518.265.486
|% 5,20
|
|ISCTR
|16,17
|2.855.207.935
|% 0,68
|
|ADESE
|1,89
|293.853.882
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0012
|27,0128
|% 0,37
|
|Euro
|29,7183
|29,7347
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,3859
|34,5584
|% 0,50
|
|Frank
|30,7698
|30,9552
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1765
|7,2125
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,23
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|11.276
|11.447
|28,00
|
|Tam
|11.032
|11.130
|26,00
|
|Yarım
|5.520
|5.591
|13,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.795
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|-0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 31 artarak (% 0.95 ) 6, 655
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17:58
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