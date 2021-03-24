***HALKF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.03.2021 13:06
***HALKF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA- ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünüm Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920139
BIST
13:321.401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,41
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:327,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:329,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:32442,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,97
|Açılış
|: 442,91
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:30
|SAYAS
|20,90
|8.317.843
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|43.684.112
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.628.538
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.814.027
|% 9,99
|
|UFUK
|19,00
|119.310
|% -9,52
|
|LUKSK
|71,70
|4.649.114
|% -3,04
|
|GSRAY
|3,69
|334.306.805
|% -2,38
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|AGHOL
|23,92
|35.939.060
|% -1,16
|
|GARAN
|7,23
|3.538.773.671
|% 0,56
|
|SASA
|47,08
|807.558.090
|% 7,88
|
|PETKM
|5,61
|499.674.588
|% 4,47
|
|SISE
|7,20
|484.956.628
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,94
|484.110.297
|% 2,92
|
|GARAN
|7,23
|3.538.773.671
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,23
|280.776.996
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,91
|220.192.842
|% 3,24
|
|TSKB
|1,42
|151.347.919
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,94
|484.110.297
|% 2,92
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9316
|7,9410
|% 0,01
|
|Euro
|9,4010
|9,4259
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,8778
|10,9324
|% -0,09
|
|Frank
|8,4643
|8,5153
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,15
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.911
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|1,69
|