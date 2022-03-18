***HALKF* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2022 12:10
***HALKF******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [HALKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA- , Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011305
BIST
14:072.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
14:0714,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1158
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
14:0716,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0467
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
14:07922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,39
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
922,69
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler14:07
|PENTA
|381,10
|42.259.241
|% 9,99
|
|CMBTN
|224,00
|32.988.643
|% 8,58
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|EGGUB
|218,50
|35.622.102
|% 7,74
|
|ENKAI
|15,20
|109.256.543
|% 7,04
|
|PKENT
|354,00
|24.610.916
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|29.520.338
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,60
|123.477.485
|% -5,77
|
|MAALT
|237,00
|11.639.344
|% -4,24
|
|OYLUM
|4,83
|3.221.402
|% -3,98
|
|THYAO
|28,06
|1.683.875.215
|% 0,72
|
|EREGL
|35,98
|1.086.802.678
|% 0,62
|
|KRDMD
|14,88
|1.006.530.855
|% -0,73
|
|PETKM
|8,58
|749.619.001
|% 1,42
|
|SASA
|53,85
|623.313.624
|% 1,51
|
|DOHOL
|3,54
|463.047.719
|% 2,31
|
|KARSN
|4,42
|493.774.946
|% 6,00
|
|PETKM
|8,58
|749.619.001
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|268.160.477
|% 1,75
|
|HALKB
|4,74
|329.726.716
|% 3,72
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8102
|14,8176
|% 0,79
|
|Euro
|16,3551
|16,3722
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,3785
|19,4757
|% 0,66
|
|Frank
|15,7680
|15,8630
|% 1,02
|
|Riyal
|3,9352
|3,9549
|% 0,85
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,61
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|