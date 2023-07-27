***HALKI* *BRKVY* *ORFIN* *NRBNK* *ZKBVR* *BNPFK* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
27.07.2023 17:35
***HALKI******BRKVY******ORFIN******NRBNK******ZKBVR******BNPFK******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BNPFK, BRKVY, HALKI, ZKBVR, NRBNK, ORFIN, ZOREN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. BNPFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNPF72425 150.000.000 27.07.2023 25.07.2024 31.07.2023
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS12411 65.000.000 27.07.2023 19.01.2024 31.07.2023
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALKK2316 324.000.000 27.07.2023 07.11.2023 31.07.2023
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBVK2313 65.000.000 27.07.2023 01.11.2023 31.07.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLE2331 200.000.000 27.07.2023 31.10.2023 31.07.2023
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYSE2312 55.000.000 27.07.2023 19.10.2023 31.07.2023
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN82418 150.000.000 27.07.2023 02.08.2024 31.07.2023
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN22513 150.000.000 27.07.2023 03.02.2025 31.07.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORNA2329 17.300.000 27.07.2023 14.12.2023 31.07.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORNA2311 19.640.000 27.07.2023 14.12.2023 31.07.2023
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN82416 230.000.000 27.07.2023 29.08.2024 31.07.2023
İlgili Şirketler [BNPFK, BRKVY, HALKI, ZKBVR, NRBNK, ORFIN, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175864
BIST