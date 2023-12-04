***HALKI* *HLY* *BEGYO*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 09:03
***HALKI******HLY******BEGYO*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BEGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221734
BIST
'
10:518.003
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,53
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5128,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5131,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:511.926,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EKOS
|33,00
|94.334.460
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.069.410
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|35.748.080
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|320.492.566
|% 9,99
|
|EGEPO
|26,70
|37.459.265
|% 9,97
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,10
|659.238.291
|% -8,84
|
|KTLEV
|51,95
|104.943.959
|% -8,62
|
|MRSHL
|1.892,00
|102.270.019
|% -7,71
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|261,00
|2.662.606.083
|% 0,10
|
|TUPRS
|154,60
|1.190.997.594
|% 0,85
|
|KOZAL
|24,16
|767.672.881
|% 2,72
|
|ISCTR
|21,98
|686.591.423
|% -0,36
|
|DAPGM
|36,10
|659.238.291
|% -8,84
|
|ODAS
|11,20
|519.522.323
|% 3,61
|
|EKGYO
|7,34
|338.103.267
|% -0,14
|
|MOBTL
|4,36
|144.083.439
|% -1,80
|
|KOZAL
|24,16
|767.672.881
|% 2,72
|
|ISCTR
|21,98
|686.591.423
|% -0,36
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9038
|28,9113
|% 0,05
|
|Euro
|31,4063
|31,4195
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,5503
|36,7336
|% -0,17
|
|Frank
|32,9427
|33,1412
|% -0,49
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|925,98
|928,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,33
|988,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,29
|% 0,66
|