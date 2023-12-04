***HALKI* *HLY* *BEGYO*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 09:10
***HALKI******HLY******BEGYO*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BEGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221738
BIST
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10:518.003
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,53
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5128,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0284
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5131,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0267
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:511.926,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:47
|SELGD
|18,11
|7.477.058
|% 9,96
|
|YGYO
|3,30
|54.153.533
|% 9,63
|
|ICBCT
|17,97
|94.348.925
|% 9,17
|
|SAMAT
|56,75
|92.533.136
|% 8,82
|
|KLNMA
|44,20
|1.956.115
|% 8,60
|
|MRSHL
|1.896,00
|105.634.429
|% -7,51
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|SONME
|80,30
|458.272
|% -6,95
|
|DIRIT
|8,10
|3.148.057
|% -5,48
|
|RAYSG
|180,10
|11.893.814
|% -5,46
|
|THYAO
|260,50
|2.851.778.180
|% -0,10
|
|TUPRS
|154,50
|1.257.713.569
|% 0,78
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|DAPGM
|35,84
|698.128.423
|% -9,49
|
|EKGYO
|7,36
|356.385.412
|% 0,14
|
|ODAS
|11,22
|539.811.957
|% 3,79
|
|ISCTR
|22,00
|777.217.660
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,35
|149.169.952
|% -2,03
|
|KOZAL
|24,24
|799.566.125
|% 3,06
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8618
|28,9252
|% 0,10
|
|Euro
|31,3703
|31,4201
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,5402
|36,7234
|% -0,20
|
|Frank
|32,9409
|33,1393
|% -0,50
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,13
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,29
|% 0,66
|
|Platin
|927,53
|930,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,00
|989,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,21
|78,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,45
|2.072,80
|% 0,66
|