***HALKI* *HLY* *BEGYO*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 13:52
***HALKI******HLY******BEGYO*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BEGYO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde, 3,00 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 08.12.2023 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre, 06.01.2024 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233909
BIST
'
15:117.786
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 157,72
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1129,8970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0567
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1132,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0757
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:111.942,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -18,77
|Açılış
|: 1.942,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|ATATP
|121,60
|126.879.185
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.915.930
|% 9,94
|
|AGROT
|13,60
|156.751.891
|% 9,94
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|PEKGY
|27,92
|147.908.865
|% -6,31
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|LIDER
|53,70
|106.385.263
|% -4,96
|
|SNKRN
|25,24
|968.030
|% -4,75
|
|KONTR
|240,80
|1.252.537.752
|% 2,21
|
|ASTOR
|103,00
|971.127.247
|% 0,10
|
|SDTTR
|317,25
|771.954.632
|% 7,45
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|CWENE
|299,00
|493.956.136
|% 6,12
|
|QUAGR
|4,19
|318.958.777
|% -0,95
|
|BEGYO
|4,04
|175.689.234
|% 9,78
|
|REEDR
|23,10
|409.919.495
|% 4,52
|
|KCAER
|33,14
|508.725.176
|% 4,87
|
|MIATK
|37,64
|461.654.289
|% -0,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8913
|29,8970
|% 0,19
|
|Euro
|32,7441
|32,7558
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,8580
|38,0478
|% 0,04
|
|Frank
|34,9716
|35,1823
|% 0,05
|
|Riyal
|7,9478
|7,9877
|% 0,19
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,91
|% 0,66
|
|Platin
|953,12
|954,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,25
|1.016,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,63
|76,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26SKBNK
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 304, 006 adet işlem
-
15:25EKOS
Yüzde 7.15 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 392, 596 adet işlem
-
15:24MEGMT
Yüzde 6.42 oranında artışla 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 723 adet işlem
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 77 artarak (% 2.12 ) 6, 877
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KBORU, BVSAN, BEGYO, DARDL, TSPOR, ETYAT, AGROT