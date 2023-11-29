***HALKI* *HLY* *CATES*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
29.11.2023 14:48
***HALKI******HLY******CATES*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [CATES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu - Çates Elektrik Üretim A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220883
BIST
'
16:358.044
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -49,87
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3528,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3531,7561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0260
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:351.896,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.896,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:35
|INGRM
|660,00
|117.568.256
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.378.502
|% 10,00
|
|TUREX
|38,72
|142.272.203
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.660.954
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.422.064
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|276.280.758
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.659.593
|% -9,99
|
|THYAO
|257,00
|6.263.298.826
|% -1,53
|
|SASA
|49,86
|3.092.869.497
|% 1,55
|
|TUPRS
|156,20
|3.087.260.245
|% 0,13
|
|EREGL
|41,54
|2.898.556.971
|% 1,17
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|EKGYO
|7,46
|1.083.314.864
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,40
|2.415.781.991
|% 0,94
|
|ZOREN
|5,24
|575.211.121
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,10
|2.182.449.406
|% -0,27
|
|AKBNK
|33,88
|2.509.971.003
|% 0,24
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9037
|28,9085
|% 0,01
|
|Euro
|31,7420
|31,7561
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,5920
|36,7755
|% 0,03
|
|Frank
|32,8579
|33,0559
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6839
|7,7225
|% 0,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|926,03
|927,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,65
|1.030,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,55
|82,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,38
|2.038,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:49MERCN
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 926 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 171.00 milyon TL de
-
16:47INDES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 629 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde -76.80 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 956 adet işlem
-
16:44FLAP
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 902, 259 adet işlem