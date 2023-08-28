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***HALKI* *HLY* *EBEBK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı

28.08.2023 18:16
***HALKI* *HLY* *EBEBK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Hal


***HALKI******HLY******EBEBK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189991


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YAPRK 140,80 123.573.021 % 10,00  
YYLGD 23,10 533.561.467 % 10,00  
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Frank 29,9176 30,0978 % 0,07  
Riyal 7,0574 7,0928 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 4,59  
Altın Gr. 1.641 1.641 7,37  
Cumhuriyet 11.213 11.383 -86,00  
Tam 10.981 11.111 10,00  
Yarım 5.508 5.577 5,00  
Çeyrek 2.745 2.788 2,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 0,04  
Gümüş Gr. 20,74 20,76 0,09  
B. Petrol 83,83 83,83 -0,12  
Seans Raporu 18:05
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