***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2023Açıklamalar30.06.2023 Tarihli Faaliyet Raporumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182214BIST