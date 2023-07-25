***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih07/08/2023Saati11:00AdresiBarbaros Mahallesi Şebboy Sokak No : 4/1 Batı Ataşehir/İSTANBULGündem1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 2. 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 3. 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2022 yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu?nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması, 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Şirket Esas Sözleşmesinin ?Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü? başlıklı 6 ıncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili tadil tasarısının Genel Kurulun onayına sunulması, 8. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Bağımsız Denetim Kuruluşu?nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı?nın onaylanması, 11. Yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 12. Dilekler ve Kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 11.00' da "Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak N4/1 Batı Ataşehir/İSTANBUL" adresinde yapılmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175070BIST