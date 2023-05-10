***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 1.840.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/568 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bu aşamada 900.000.000.- TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi Şirketimize verilmiş, 940.000.000.- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin ise itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesi koşuluyla teslim edileceği konusunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149448BIST