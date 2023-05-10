***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
10.05.2023 11:50
***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1.840.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/568 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bu aşamada 900.000.000.- TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi Şirketimize verilmiş, 940.000.000.- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin ise itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesi koşuluyla teslim edileceği konusunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149448
BIST
13:544.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,65
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.551
En Düşük
4.486
13:5419,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5569
En Düşük
19,4851
13:5421,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 22,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,4460
En Düşük
21,3327
13:541.276,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.276,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.279,40
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler13:54
|BRSAN
|137,50
|283.247.634
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.460.669
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.023.840
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|6.773.753
|% 9,91
|
|ZOREN
|4,49
|189.837.968
|% 9,78
|
|AVHOL
|21,12
|3.608.099
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|145.035.655
|% -9,96
|
|TUKAS
|10,94
|138.502.615
|% -9,81
|
|IZINV
|19,95
|7.254.176
|% -8,15
|
|AYEN
|19,07
|35.421.924
|% -7,87
|
|ISCTR
|12,57
|2.627.458.619
|% 3,71
|
|KCHOL
|86,55
|2.098.029.824
|% -0,35
|
|CWENE
|110,90
|1.196.361.779
|% -6,18
|
|SISE
|37,10
|1.184.833.611
|% -1,07
|
|THYAO
|127,50
|1.044.911.086
|% -1,01
|
|ISCTR
|12,57
|2.627.458.619
|% 3,71
|
|EKGYO
|5,52
|375.619.415
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,49
|673.398.627
|% 0,96
|
|ZOREN
|4,49
|189.837.968
|% 9,78
|
|KRDMD
|14,14
|562.286.092
|% 0,28
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5311
|19,5375
|% 0,13
|
|Euro
|21,3834
|21,3886
|% 0,00
|
|Sterlin
|24,5667
|24,6899
|% 0,03
|
|Frank
|21,8260
|21,9574
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1917
|5,2178
|% 0,07
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,06
|16,08
|0,00
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|-0,82
|