***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 18.10.2023 tarih ve 61/1364 sayılı kararı uyarınca verilen 3.350.000.000.-TL lik ihraç tavanı içerisinde kalan 1.025.000.000 TL nominal tutarlı ihraç belgesi ve eki kurul tarafından 07.02.2024 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249214BIST