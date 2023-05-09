***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.840.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.05.2024Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 03.04.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 1.840.000.000–TL (birmilyarsekizyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlük Makamını yetkili kılmıştır. Şirketimizce 12.04.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 1.840.000.000–TL (birmilyarsekizyüzkırkmilyonTürk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketimiz tarafından 1.840.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/568 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bu aşamada 900.000.000.- TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi Şirketimize verilmiş, 940.000.000.- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin ise itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesi koşuluyla teslim edileceği konusunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 1 İhraç Belgesi ve Eki_.pdfEK: 2 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148817BIST