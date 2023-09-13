***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2023 17:02
***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı, Yönetim Kurulu Kararı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 12.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 3.350.000.000.–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194506
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1057
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0421
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.656,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.656,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|3.053.652
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|ISATR
|605.000,00
|605.000
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.158.458
|% -10,00
|
|SNPAM
|37,14
|6.225.407
|% -9,99
|
|KENT
|385,70
|1.963.624
|% -9,40
|
|TDGYO
|13,34
|48.613.783
|% -8,69
|
|ATLAS
|5,83
|29.660.073
|% -8,48
|
|SISE
|55,20
|10.335.883.564
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.946.045.372
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|THYAO
|231,70
|5.782.056.620
|% -1,82
|
|EREGL
|44,00
|4.799.121.782
|% -3,51
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.685.193.093
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.415.093.407
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.334.478.919
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.455.811.206
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9376
|26,9484
|% 0,39
|
|Euro
|28,9554
|28,9621
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,5583
|33,7265
|% 0,28
|
|Frank
|30,0664
|30,2475
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,32
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,50
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.029
|11.117
|-40,00
|
|Yarım
|5.531
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|0,30
|