Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.09.2023 16:22
***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı, SPK başvurusu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 12.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 3.350.000.000.–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Şirketimizce 20.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 3.350.000.000–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196434


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.720
Değişim :  -0,82% |  -64,19
Açılış :  7.835  
Önceki Kapanış :  7.784  
En Düşük
7.706 En Yüksek
7.898
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 435,60 7.733.070 % 10,00  
GARFA 83,60 47.875.912 % 10,00  
YONGA 44,66 1.932.478 % 10,00  
MIATK 605,20 520.426.707 % 10,00  
SANFM 25,74 30.994.365 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0327 27,0382 % 0,12  
Euro 28,9832 28,9976 % 0,54  
Sterlin 33,3947 33,5622 % 0,05  
Frank 30,0846 30,2658 % 0,38  
Riyal 7,1850 7,2210 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.944 12,18  
Altın Gr. 1.689 1.689 11,50  
Cumhuriyet 11.322 11.493 -8,00  
Tam 11.083 11.203 37,00  
Yarım 5.559 5.625 19,00  
Çeyrek 2.771 2.812 9,00  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 0,30  
Gümüş Gr. 20,42 20,44 0,27  
B. Petrol 94,19 94,19 -0,15  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru