***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.09.2023 16:22
***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı, SPK başvurusu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 12.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 3.350.000.000.–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Şirketimizce 20.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 3.350.000.000–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Borçlanma Aracı İhracı SPK Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196434
BIST