***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.10.2023 13:05
***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanı başvurusu SPK onayı ve onaylı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 12.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmek üzere toplam 3.350.000.000.–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma araçları ihracı için Genel Müdürlüğü yetkili kılmıştır. Şirketimizce 20.09.2023 tarihinde Türk Lirası cinsinden 3.350.000.000–TL (üçmilyarüçyüzellimilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketimiz tarafından 3.350.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.10.2023 tarih ve 61/1364 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bu aşamada 2.325.000.000.-TL'lik ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi Şirketimize verilmiş, 1.025.000.000.- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesinin ise itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesi koşuluyla teslim edileceği konusunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk Yatırım İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208027
BIST