***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 250000000 TRY 100TOPLAM 250000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten) Bağımsız Üye DeğilYUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Bağımsız Üye DeğilBÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Vekili-Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilGÖKHAN FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilOKAN KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.08.2023 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bilgi Teknolojileri Planlama ve Yönetişim Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilAHMET HOŞCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilBEYZA ÖZİÇSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Bireysel Krediler Daire BaşkanıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli ŞÖNER Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliGökhan FİDAN Yönetim Kurulu ÜyesiOkan KARADAĞ Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet HOŞCAN Yönetim Kurulu ÜyesiBeyza ÖZİÇSEL Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu ÜyesiAli MUTLU Genel Müdür YardımcısıZafer MUSTAFAOĞLU Genel Müdür YardımcısıŞafak AKDAŞ Genel Müdür YardımcısıAli İhsan ÇAMCI MüdürHalil ESKİ MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürTekin ELDEM MüdürCihat KAYMAS MüdürMenevşe ÖZDEMİR MüdürVolkan KUĞUCUK MüdürMurat AKBULUT MüdürŞükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdürİlknur TURHAN MüdürBurak AYDIN MüdürSema Sevgi TANER MüdürMelek DEMİRAY MüdürGüldane Gülfer ÖZŞAHİN MüdürEmrullah ALPASLAN MüdürMehmet ATLI MüdürSerkan ÇELİK MüdürKenan Cemal GÜRBÜZ MüdürArzu BAŞOĞLU ARIÖZ MüdürÖzlem ÜNAL MüdürSerhat ŞAHİN MüdürMehmet Reşat CAN Müdür (Vekaleten)Arif Fırat BAŞYEMENİCİ YönetmenAyfer BİRGÜN YönetmenBarış BEYDOĞAN YönetmenAylin KONDAKÇI Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182802BIST