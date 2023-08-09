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***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2023 17:16
***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 250.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 250000000 TRY 100
TOPLAM 250000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Vekaleten) Bağımsız Üye Değil
YUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı Bağımsız Üye Değil
BÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Vekili-Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
GÖKHAN FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
OKAN KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.08.2023 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bilgi Teknolojileri Planlama ve Yönetişim Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
AHMET HOŞCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Hazine Yönetimi Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
BEYZA ÖZİÇSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Bireysel Krediler Daire Başkanı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali ŞÖNER Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan FİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
Okan KARADAĞ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HOŞCAN Yönetim Kurulu Üyesi
Beyza ÖZİÇSEL Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi
Ali MUTLU Genel Müdür Yardımcısı
Zafer MUSTAFAOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Şafak AKDAŞ Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan ÇAMCI Müdür
Halil ESKİ Müdür
Mehmet ESENKAL Müdür
Uğur ÜNSAL Müdür
Banu Kıvcı TOKALI Müdür
Tufan EFE Müdür
Ahmet Kutluhan KALYONCU Müdür
Serkan ALTUNTAŞ Müdür
Güner Erbay GEZEN Müdür
Ayşe ÖĞÜT Müdür
Tekin ELDEM Müdür
Cihat KAYMAS Müdür
Menevşe ÖZDEMİR Müdür
Volkan KUĞUCUK Müdür
Murat AKBULUT Müdür
Şükrü Murat KATIRCIOĞLU Müdür
İlknur TURHAN Müdür
Burak AYDIN Müdür
Sema Sevgi TANER Müdür
Melek DEMİRAY Müdür
Güldane Gülfer ÖZŞAHİN Müdür
Emrullah ALPASLAN Müdür
Mehmet ATLI Müdür
Serkan ÇELİK Müdür
Kenan Cemal GÜRBÜZ Müdür
Arzu BAŞOĞLU ARIÖZ Müdür
Özlem ÜNAL Müdür
Serhat ŞAHİN Müdür
Mehmet Reşat CAN Müdür (Vekaleten)
Arif Fırat BAŞYEMENİCİ Yönetmen
Ayfer BİRGÜN Yönetmen
Barış BEYDOĞAN Yönetmen
Aylin KONDAKÇI Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182802


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Yarım 5.563 5.643 -17,00  
Çeyrek 2.782 2.821 -9,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,09  
Gümüş Gr. 19,68 19,70 -0,07  
B. Petrol 86,83 86,83 0,66  
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