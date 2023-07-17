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***HALKI* *HLY* *INM* *FZLGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

17.07.2023 19:26
***HALKI* *HLY* *INM* *FZLGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***HALKI******HLY******INM******FZLGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [INM, FZLGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 17/07/2023 tarihinde onaylanan izahname (5.Bölüm) Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172786


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