***HALKI* *HLY* *INM* *FZLGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******INM******FZLGY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [INM, FZLGY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 17/07/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-5 (Şirket Portföyündeki Gayrimenkullere İlişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tarafından Hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporları) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172807BIST