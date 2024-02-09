***HALKI* *HLY* *LMKDC*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******LMKDC*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [LMKDC]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarLimak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri (Ek-3:31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 tarihlerinde sona eren yıllara ve 30.09.2023 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ve Ek-4:Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan alınan Sorumluluk Beyanı) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248623BIST