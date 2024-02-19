***HALKI* *HLY* *LMKDC*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2024 09:24
***HALKI******HLY******LMKDC*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [LMKDC]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250274
BIST
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13:389.387
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 136,28
|Açılış
|: 9.322
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|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:3830,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0290
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:3833,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0531
|Açılış
|: 33,3300
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|Önceki Kapanış
|: 33,2800
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33,4014
En Düşük
33,1863
13:382.003,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,20
|Açılış
|: 2.004,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
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2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|11.734.449
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.152.901
|% 9,99
|
|VERUS
|287,75
|68.755.384
|% -6,88
|
|KARYE
|62,20
|149.692.001
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,85
|16.219.876
|% -5,34
|
|SUNTK
|19,90
|30.283.073
|% -4,88
|
|SEGYO
|6,63
|116.448.794
|% -4,47
|
|THYAO
|284,25
|6.136.283.914
|% 0,62
|
|TUPRS
|176,00
|5.856.202.945
|% 5,39
|
|EREGL
|49,00
|4.457.486.875
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,68
|4.358.874.154
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.707.817.607
|% 2,85
|
|ZOREN
|6,29
|2.537.489.584
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,68
|4.358.874.154
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.707.817.607
|% 2,85
|
|AKFGY
|2,48
|324.699.483
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,76
|1.253.259.587
|% 1,70
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8652
|30,8689
|% 0,10
|
|Euro
|33,2762
|33,2917
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,8337
|39,0284
|% 0,24
|
|Frank
|34,9137
|35,1240
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2112
|8,2524
|% 0,16
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|913,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,80
|961,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,53
|2.018,85
|% 0,66
|