***HALKI* *HLY* *PATEK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******PATEK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [PATEK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246477BIST