***HALKI* *HLY* *PATEK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******PATEK*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [PATEK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri "Ek 5: Bağımsız Hukukçu Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246488BIST