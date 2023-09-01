***HALKI* *HLY* *TARKM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******TARKM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TARKM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 31.08.2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-4a (Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.03.2023 ve 30.06.2023 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191077BIST