***HALKI* *HLY* *TARKM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***HALKI******HLY******TARKM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TARKM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 31.08.2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-6.1. (İstanbul Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 03.09.2021 tarihli Makina Değerleme Raporu) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191084BIST