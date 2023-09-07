***HALKI* *HLY* *TARKM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 15:52
***HALKI******HLY******TARKM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında İdari Sorumluluğu Bulunan ve İçsel Bilgiye Sahip Kişiler'in pay alımlarına ilişkin bilgi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192601
BIST
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17:378.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 123,03
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3726,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0271
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3728,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:371.654,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.654,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:37
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.201.097
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.039.262
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.233.587
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.725.621
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,14
|8.967.358.066
|% 3,62
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ASELS
|42,16
|5.757.061.250
|% 2,38
|
|THYAO
|244,10
|5.051.617.936
|% -0,37
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|PETKM
|21,16
|4.817.034.709
|% 3,62
|
|YKBNK
|17,11
|3.858.722.530
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,86
|1.037.855.960
|% 0,62
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8341
|26,8431
|% 0,10
|
|Euro
|28,7541
|28,7734
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3288
|33,4959
|% -0,30
|
|Frank
|29,8997
|30,0798
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1316
|7,1674
|% 0,07
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,88
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.511
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|
Seans Raporu
17:37
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 07 artarak (% 1.16 ) 7, 257
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKSGY, KLRHO, SNPAM, FORTE, OYAKC, SKBNK, AKCNS, UMPAS, UFUK, KSTUR
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, ISKPL, TATEN, IZENR, ENERY
-
17:51
ENJSA, PENGD, GENTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında