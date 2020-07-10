***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [HALKS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHalk Sigorta'nın nakit kar payı ödeme işlemlerine ilişkin bildirimi 09.07.2020 tarihinde saat 21:50:26'da KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858525) yayımlanmıştır.Borsa İstanbul A.Ş.nin 24.11.2015 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" Duyurusunun 3.maddesi uyarınca mevcut paylar, 10.07.2020 (bugün) temettü alma hakları üzerinde, 13.07.2020 tarihinden itibaren temettü alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858541BIST