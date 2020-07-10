***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
10.07.2020 09:50
***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halk Sigorta'nın nakit kar payı ödeme işlemlerine ilişkin bildirimi 09.07.2020 tarihinde saat 21:50:26'da KAP'ta (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858525) yayımlanmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş.nin 24.11.2015 tarihli "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi" Duyurusunun 3.maddesi uyarınca mevcut paylar, 10.07.2020 (bugün) temettü alma hakları üzerinde, 13.07.2020 tarihinden itibaren temettü alma hakları üzerinden ayrılmış olarak işlem görecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858541
BIST
10:31113.906
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BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.081.259
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,64
|85.186.401
|% 5,51
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|GLRYH
|13,94
|8.855.459
|% 4,65
|
|TSPOR
|6,24
|1.926.070
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,76
|8.759.311
|% -8,94
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|GARAN
|7,82
|222.311.676
|% -1,14
|
|THYAO
|11,64
|193.311.794
|% 0,78
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|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
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|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|ASELS
|31,64
|139.843.053
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
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|TSKB
|1,22
|80.573.588
|% -2,40
|
|ODAS
|2,60
|86.325.233
|% -1,14
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,29
|65.234.056
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6077
|8,6509
|% -0,21
|
|Frank
|7,2540
|7,2977
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,21
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,50
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-5,60
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,80
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
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|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,73
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