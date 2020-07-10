***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
10.07.2020 10:09
***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
HALK SİGORTA A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
10/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
HALKS.E işlem sırası Şirketin temettü ödeme tarihlerine ilişkin oluşan belirsizlik nedeniyle Pay Piyasası Yönergesinin 30/a maddesi uyarınca işleme kapatılmıştır. Pay sırası konuya ilişkin belirsizliğin giderilmesinin ardından sıra işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858742
BIST
10:06112.996
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -2.797,97
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:066,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:067,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7659
En Düşük
7,7277
10:06396,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,38
|Açılış
|: 396,57
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|676.222
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,68
|31.352.759
|% 6,67
|
|DITAS
|25,14
|932.499
|% 6,08
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TURGG
|54,95
|781.176
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|1.050.017
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,68
|3.151.395
|% -9,77
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|EKGYO
|2,08
|161.963.603
|% -3,70
|
|GARAN
|7,80
|91.389.146
|% -1,39
|
|KRDMD
|3,00
|62.800.829
|% -2,91
|
|SISE
|6,26
|45.351.364
|% -1,88
|
|AKBNK
|5,68
|45.213.126
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,08
|161.963.603
|% -3,70
|
|TSKB
|1,23
|28.472.617
|% -1,60
|
|KRDMD
|3,00
|62.800.829
|% -2,91
|
|IHLAS
|0,84
|12.717.767
|% -3,45
|
|GARAN
|7,80
|91.389.146
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6083
|8,6515
|% -0,20
|
|Frank
|7,2563
|7,3001
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,62
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,63
|