***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
10.07.2020 11:31
***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
HALK SİGORTA A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
10/07/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
10/07/2020
Sıra Açma Saati
11:45
Açıklamalar
HALKS.E pay sırası, kapatmayı gerektiren belirsizliğin ortadan kalkmasından dolayı 11:45'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858787
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.500,15
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
112.830
12:466,8661
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,9030
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|Önceki Kapanış
|: 6,8990
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En Düşük
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12:467,7585
En Yüksek
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|: 0,12%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|KERVN
|0,47
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|% 9,30
|
|KRTEK
|4,87
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|
|RTALB
|36,88
|103.956.731
|% 8,15
|
|TSPOR
|6,24
|4.563.137
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.319.107
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|TURGG
|55,30
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|% -9,42
|
|PEKGY
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|
|EKGYO
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|SISE
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|GARAN
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|% -1,39
|
|THYAO
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|
|EKGYO
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|
|ZOREN
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|372.121.469
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|
|KRDMD
|2,99
|386.775.734
|% -3,24
|
|TSKB
|1,22
|158.025.754
|% -2,40
|
|TRKCM
|4,62
|593.803.061
|% -0,22
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6344
|8,6777
|% 0,10
|
|Frank
|7,2629
|7,3066
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,80
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|6,10
|
|Tam
|2.665
|2.679
|6,30
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|3,00
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,50
|
|Gümüş.Ons
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|18,76
|0,05
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|Gümüş Gr.
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|4,14
|0,02
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|B. Petrol
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|41,49
|-0,86
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