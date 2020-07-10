***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***HALKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [HALKS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıHALK SİGORTA A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi10/07/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi10/07/2020Sıra Açma Saati11:45AçıklamalarHALKS.E pay sırası, kapatmayı gerektiren belirsizliğin ortadan kalkmasından dolayı 11:45'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858787BIST