***HALKS* *GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***HALKS******GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [HALKS, GUSGR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Türkiye Sigorta A.Ş. (eski unvanı: Güneş Sigorta A.Ş.) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, 02/09/2020 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Halk Sigorta A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan çıkarılarak işlem görmekten men edilecek olup en son 01/09/2020 tarihinde işlem görmüş olacaktır. Türkiye Sigorta A.Ş. payları ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871852BIST