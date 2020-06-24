***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2020 21:13
***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme işlemlerine ilişkin olarak SDDK Birleşme İşlemi ve Esas Sözleşme Tadili Onayı ile Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı1
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
HALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,4887 - Nama
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 16,2273 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 981.914.908 1.521.914.908 GUSGR, TRAGUSGR91O3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 540.000.000 TL 981.914.908 TL 0 TL 1.521.914.908 TL
Ek Açıklamalar
19.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen, yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden Şirketimiz ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin, Şirketimiz bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak birleşme işleminin onaylanması ve esas sözleşmesinin tadili hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yaptığımız başvuru kabul edilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 23.06.2020 tarih ve 97354901-010.99-01/40 sayılı ekteki izin yazısı, bugün tarafımıza teslim edilmiştir.
Yine, mevzubahis özel durum açıklamamızda da değindiğimiz üzere yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup ekte sunulmaktadır.
Uzman Kuruluş Raporu uyarınca Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 16,2273 ve Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,4887 olarak belirlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Ziraat Sigorta A.Ş: ve Halk Sigorta A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 24.06.2020 tarih ve 9891 sayılı kararı çerçevesinde, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporu'nda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Söz konusu gelişmelere istinaden Şirketimiz ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin, Şirketimiz bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvurulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 BİRLEŞME RAPORU.pdf - Birleşme Raporu
EK: 3 SEDDK ONAY.pdf - Diğer
EK: 4 YK KARARI.pdf - Diğer
EK: 5 UZMAN KURULUŞ RAPORU - 1.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852737
BIST