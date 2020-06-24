***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemlerine ilişkin olarak SDDK Birleşme İşlemi ve Esas Sözleşme Tadili Onayı ile Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun imzalanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı1Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKSYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,4887 - NamaZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 16,2273 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 981.914.908 1.521.914.908 GUSGR, TRAGUSGR91O3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 540.000.000 TL 981.914.908 TL 0 TL 1.521.914.908 TLEk Açıklamalar19.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen, yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden Şirketimiz ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin, Şirketimiz bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak birleşme işleminin onaylanması ve esas sözleşmesinin tadili hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na yaptığımız başvuru kabul edilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun 23.06.2020 tarih ve 97354901-010.99-01/40 sayılı ekteki izin yazısı, bugün tarafımıza teslim edilmiştir.Yine, mevzubahis özel durum açıklamamızda da değindiğimiz üzere yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup ekte sunulmaktadır.Uzman Kuruluş Raporu uyarınca Ziraat Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 16,2273 ve Halk Sigorta A.Ş. hisseleri için pay değişim oranı 0,4887 olarak belirlenmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle, Ziraat Sigorta A.Ş: ve Halk Sigorta A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 24.06.2020 tarih ve 9891 sayılı kararı çerçevesinde, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporu'nda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.Söz konusu gelişmelere istinaden Şirketimiz ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin, Şirketimiz bünyesinde tüm aktif ve pasifleriyle birlikte birleşmesine ilişkin olarak II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvurulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 BİRLEŞME RAPORU.pdf - Birleşme RaporuEK: 3 SEDDK ONAY.pdf - DiğerEK: 4 YK KARARI.pdf - DiğerEK: 5 UZMAN KURULUŞ RAPORU - 1.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852737BIST