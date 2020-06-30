***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmek suretiyle devralınmasına ilişkin SPK başvurusu hakkında-5Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKSYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,4887 - NamaZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 16,2273 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 981.914.908 1.521.914.908 GUSGR, TRAGUSGR91O3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 540.000.000 TL 981.914.908 TL 0 TL 1.521.914.908 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020Ek Açıklamalar24.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızda değindiğimiz üzere yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararlara istinaden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli hazırlıklara başlanmıştır. 23.06.2020 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ilgili birleşme izni temin edilmiş ve akabinde 24.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından Uzman Kuruluş Raporu'nda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin ile Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru bugün itibarıyla yapılmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 UZMAN KURULUŞ RAPORU - 2.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853595BIST