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***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2020 21:40
GÜNCEL HABERLER



***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmek suretiyle devralınmasına ilişkin SPK onayı -3
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
HALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,5786 - Nama
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,3919 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler SPK'dan teslim alınmıştır.
Yine, 15.07.2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Şirketimizin "Türkiye Sigorta Anonim Şirketi" unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır.
II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda bahsi geçen belgeler Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde https://www.gunessigorta.com.tr/birlesme sayfasında incelemeye açılmıştır.
1. SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni
2. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Sözleşmesi
3. Güneş Sigorta A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından imzalanmış Birleşme Raporu
4. Son üç yıllık Finansal Tablolar
5. Son üç yıllık Faaliyet Raporları
6. Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporları
7. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu
8. Birleşme sonrası Devralan Şirketin Tahmini Açılış Bilançosu
9. 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar
10. 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihli ara hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
11. Güneş Sigorta A.Ş.'ye ait Gayrimenkullere ilişkin Gayrimenkul Değerleme Raporları
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni-3.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 2020 07 17 - SPK Yazısı.pdf - Diğer
EK: 3 SPK Onaylı Gunes Sigorta Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860344


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Tam 2.671 2.685 17,70  
Yarım 1.297 1.313 8,70  
Çeyrek 650 657 4,30  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,18  
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