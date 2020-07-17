***HALKS* *GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.07.2020 21:52
***HALKS******GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle Şirketimiz bünyesinde birleştirilmek suretiyle devralınmasına ilişkin SPK onayı -5
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
HALK SİGORTA A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,5786 - Nama
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 8,3919 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GUSGR, TRAGUSGR91O3 540.000.000 621.523.363 1.161.523.363 GUSGR, TRAGUSGR91O3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 540.000.000 TL 621.523.363 TL 0 TL 1.161.523.363 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin olan "Duyuru Metni", esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler SPK'dan teslim alınmıştır.
Yine, 15.07.2020 tarih